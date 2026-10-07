جيسوس: لن أعلق على بيان رونالدو

رفض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، التعليق على البيان الصادر من مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، وفق ما ذكرته صحيفة «ريكورد»، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن جيسوس البالغ من العمر 72 عامًا، ذكر أن العمل في المنتخب سيستمر من ناحيته، متجاهلًا ما ذكره رونالدو في تعليقه على الحادثة التي جرت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

وقال جيسوس الذي سبق له أن أشرف على رونالدو حينما قاد فريق النصر للتتويج بلقب بطولة دوري روشن السعودي الموسم الماضي، في التعليق الذي نشرته الصحيفة: «قرأت البيان الذي أصدره رونالدو، والآن كما أفعل كل يوم، سأذهب إلى مكتب الاتحاد للعمل، أفكر في المنتخب البرتغالي، ولا أملك ما يمكنني الإضافة عليه في هذا الشأن».

وخلال فترة التوقف، لعِب رونالدو، النجم التاريخي لمنتخب بلاده، مباراة ويلز ضمن أولى جولات دوري الأمم الأوروبية، وبقِي احتياطيًا أمام النرويج في الثانية، وبعدها غادر معسكر «برازيل أوروبا»، بسبب تصريحاتٍ صحافيةٍ تناولت دورَه أدلى بها البرتغالي جيسوس، مدرب المنتخب حاليًا والنصر سابقًا.