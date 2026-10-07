الاتحاد.. إيلينيخينا جاهز وترقب وصول ريوس ومختار

أبدى النيجيري جورج إيلينيخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزيته لمواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، التي تلعب لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي السبت المقبل في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إيلينيخينا «20 عامًا» تعافى من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف خلال أيام «فيفا»، إذ شارك في التدريبات الجماعية الثلاثاء، وبات في قمة جاهزيته.

وبيَّن أنَّ الاتحاد ينتظر انضمام الكولومبي ريتشارد ريوس بعد فراغه من مهمته الوطنية مع منتخب بلاده، تحسبًا لمشاركته في التدريبين الخميس والجمعة، اللذين يسبقان المباراة، إضافة إلى عودة مختار علي، المتوَّج مع المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27»، مساء الثلاثاء.

وأشار المصدر نفسه إلى أنَّ حتى إعداد الخبر لم تتحدد مشاركة حسن كادش من عدمها، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الرباعية للفخذ أمام منتخب عمان في المباراة الثانية من بطولة «خليجي 27» اضطر على إثرها اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، إلى استبداله، غاب بعدها عن المشاركة حتى نهاية البطولة.

ويحتل الاتحاد المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال.