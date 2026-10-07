الأخضر يفتتح ملعب جامعة الإمام بتجربتي أوزبكستان وكوريا

يعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى التجمع من جديد بعد 31 يومًا، وذلك لخوض مواجهتين تجريبيتين أمام منتخبي أوزبكستان وكوريا الجنوبية، ضمن أيام «فيفا» الدولية، التي تنطلق خلال الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الأخضر سيجري معسكرًا داخليًّا في العاصمة الرياض، على أن يتم تحديد اختيار ملعب جامعة الإمام لاحتضان المعسكر، بشرط الانتهاء من كافة تجهيزاته لأداء التدريبات وخوض المواجهتين على أرضيته.

وبيَّن أنَّ المواجهتين التجريبيتين ستكونان ضمن برنامج الإعداد قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا في نسختها الـ19، التي تستضيفها ثلاث مدن سعودية بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 7 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وتُوِّج الأخضر، مساء الثلاثاء، بلقب «خليجي 27» بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الإماراتي 2ـ0، في المواجهة التي احتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وسط حضور أكثر من 60 ألف مشجع.

ويفتتح المنتخب السعودي مواجهاته في بطولة كأس آسيا أمام فلسطين على ملعب مدينة الملك فهد الدولي، أحد الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة القارية.

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلًّا من منتخبات الكويت وعمان وفلسطين.