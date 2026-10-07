بوستيكوجلو: رونالدو جاهز.. وقضية البرتغال لا تعنيني

رفض الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التعليق على قضية البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الأصفر، مع جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده، مؤكدًا أنَّ اللاعب عاد إلى فريقه بحالة ذهنية وبدنية جيدة قبل مواجهة الدرعية، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك.

وقال بوستيكوجلو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «رونالدو عاد بحالة جيدة، وهو جاهز ذهنيًّا وبدنيًّا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. أما ما يتعلق بالمنتخب وما حدث هناك، فقد سبق لي العمل مدربًا للمنتخبات، وكنت أكره أن يعلّق مدربو الأندية على ما يحدث داخل المنتخب، لذلك لن أتحدث عن الأمر».

واستهل المدرب الأسترالي حديثه بتهنئة المنتخب السعودي بعد تتويجه بلقب «خليجي 27» إثر فوزه على الإمارات 2ـ0 في المباراة النهائية، وذكر: «أبارك للمنتخب السعودي، وللاعبين والجهازين الفني والإداري. تحقيق بطولة بهذا الحجم أمر مهم جدًّا».

وعن فترة التوقف، أوضح بوستيكوجلو أنَّ فريقه استفاد من المدة المتاحة للتحضير، وأضاف: «أمضينا أسبوعين جيدين في الإعداد، واستفدنا من هذه الفترة، وهي أطول من المعتاد، وكانت مفيدة لنا رغم غياب عدد من اللاعبين الدوليين».

وتابع: «انضم البرتغالي جواو فيليش إلى التدريبات، وننتظر عودة بقية اللاعبين السعوديين، حتى تكتمل المجموعة قبل مواجهة الدرعية».

وحذر بوستيكوجلو من صعوبة المباراة، مؤكدًا أنَّ الدرعية يمتلك عناصر مميزة، وقال: «الدرعية فريق مميز ويملك لاعبين جيدين، وأتوقع مباراة صعبة خاصة بعد فترة التوقف. نريد أن نعود بصورة جيدة ونبدأ هذه المرحلة بانتصار».