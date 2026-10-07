الهلال يجهز سافيتش وينتظر الدوليين

أبدى الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزية كاملة للمشاركة في «الكلاسيكو» أمام الاتحاد في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، التي تلعب السبت المقبل على ملعب «المملكة أرينا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سافيتش عاد وشارك في التدريبات الإثنين الماضي، عقب فراغه من المهمة الدولية مع منتخب بلاده في أيام «فيفا» الدولية.

وتعرض سافيتش لإصابة عضلية طفيفة خلال مشاركته مع صربيا أمام هولندا في بطولة دوري أمم أوروبا.

وانتظم المغربي ياسين بونو حارس المرمى، والسنغالي خاليدو كوليبالي المدافع، في التدريبات بعد فراغهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلديهما، على أن ينتظم بقية اللاعبين الدوليين الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

وينتظر الفريق الأزرق العديد من المنافسات بعد فترة التوقف، ويأتي في مقدمتها مواجهة الاتحاد، قبل مباراة السد القطري في ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تلعب 13 أكتوبر الجاري.

ويتصدر الهلال قائمة ترتيب دوري روشن السعودي بـ18 نقطة.