القادسية يستقبل أبطال الخليج

يشارك محمد أبو الشامات وجهاد ذكري ومحمد القحطاني وعبد الله السالم، رباعي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تدريبات القادسية، الأربعاء، قبل مواجهة الخلود، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وفقًا لما ذكره لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وينتظم الرباعي في تدريبات الفريق بعد فراغهم من المشاركة مع الأخضر في «خليجي 27»، على أن يخضعوا إلى برامج استشفائية عقب مشاركتهم في المباراة النهائية أمام الإمارات، التي كسبها المنتخب السعودي 2ـ0 الثلاثاء، وتوّج بعدها باللقب.

وينتظر أن يلتحق مصعب الجوير أيضًا بالتدريبات الجماعية، بعدما كان في جدة مع بعثة الأخضر خلال التتويج بالبطولة، على الرغم من استبعاده من القائمة قبل انطلاق المنافسات بأيام لأسباب انضباطية.

ويستعد القادسية لمواجهة الخلود وهو يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وخسارة، في سبع مباريات خاضها في دوري روشن السعودي.