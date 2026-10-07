لاج يحدد جاهزية العائدين إلى الدرعية

استعاد فريق الدرعية الأول لكرة القدم جميع لاعبيه الدوليين، الذين مثَّلوا منتخباتهم أخيرًا، ويقف المدرب البرتغالي برونو لاج على مدى جاهزيتهم خلال حصة تدريبية مساء الأربعاء، وفق ما ذكرته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وعاد إلى النادي كلٌ من البوسني نيكولا فاسيلي حارس المرمى، المدافع الكونغولي تشانسيل مبيمبا، والمدافع الألباني بيرات دجيمستي، والسنغالي إدريسا جانا جي لاعب الوسط، فضلًا عن الجناح الجزائري عادل بولبينة، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وأكدت المصادر جاهزية الستة مبدئيًّا، على أن يقف لاج على ذلك بالتفصيل خلال تدريب الأربعاء.

ويواجه الدرعية، مساء الجمعة، النصر، حامل اللقب، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، الذي توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقبل فترة التوقف، التي أنهاها المنتخب السعودي بحصد لقب كأس الخليج العربي، حلَّ الدرعية، الصاعد حديثًا، في المركز الثامن، برصيد 11 نقطة. في المقابل، جمع «الأصفر»، ثالث الترتيب، 16 نقطة.