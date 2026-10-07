آل الشيخ يكشف عن تفاصيل «وجهة نجران»

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، عن تفاصيل «وجهة نجران» الترفيهية الجديدة في المنطقة، عبر فيديو تشويقي نشره على حسابه في منصة «إكس»، تمهيدًا لافتتاحها خلال عام 2027.

وتمتد «وجهة نجران» على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، وتضم مرافق متنوعة تجمع بين المطاعم والمتاجر ومساحات الفعاليات، بما يسهم في إثراء الخيارات الترفيهية المتاحة في المنطقة.

وتقدم الوجهة باقة من التجارب والأنشطة التي تشمل الفعاليات والعروض الحية والسينما، إلى جانب مجموعة من الألعاب والتجارب الترفيهية، من بينها البولينج والكارتينج وغيرها، بما يلائم اهتمامات مختلف شرائح الزوار.

ومن المنتظر أن توسع «وجهة نجران» نطاق الخيارات الترفيهية في المنطقة، من خلال تنوع مرافقها وتجاربها وما توفره من أنشطة للسكان والزوار على مدار العام.

وتأتي «وجهة نجران» ضمن مبادرة «وجهات الترفيه»، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة إلى تطوير وجهات ترفيهية حديثة في عدد من مناطق ومدن السعودية، وتوفير بنية تحتية دائمة وقابلة لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات والتجارب طوال العام.