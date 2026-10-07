90 اخترقوا حقوق الاتحاد.. وإجراءات نظامية تشمل التعويض

رصدت شركة «إس إم سي فايبس»، الشريك التجاري للاتحاد السعودي لكرة القدم، استخداماتٍ غير مصرَّح بها لاسم المنتخب الأول من جانب أكثر من 90 جهة، بما يوحي بوجود ارتباط رسمي أو علاقة رعاية دون سند تعاقدي أو موافقة مسابقة.

وأفادت الشركة، في بيانٍ الأربعاء، باشتمال الحالات المرصودة أخيرًا على استخدام مسمّيات وعبارات مرتبطة بالمنتخب مثل «المنتخب السعودي» و«الأخضر» و«صقورنا»، إلى جانب استخدام شعار الاتحاد أو المنتخب وصور اللاعبين والعناصر والأصول البصرية والألوان والهوية المرتبطة، وتوظيف أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإعلانات والحملات التسويقية، والترويج للمنتخبات والخدمات والعلامات التجارية دون الحصول على الموافقات اللازمة أو اتّباع المسارات النظامية والتجارية والمعتمدة.

وأعلن الشريك التجاري تنسيقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، حمايةً لحقوق الاتحاد ورعاته وشركائه الرسميين، بما في ذلك المطالبة بالتعويض المالي جبرًا للضرر الناتج عن الاستغلال التجاري غير المرخص للحقوق.

وشددت «إس إم سي فايبس» على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام الحقوق التجارية عند إعداد الحملات الإعلانية والتسويقية.