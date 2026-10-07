الفتح يستعيد سعدان وبواتينج أمام الأهلي

أبدى المغربي مروان سعدان والتوجولي كينيدي بواتينج، ثنائي فريق الفتح الأول لكرة القدم، جاهزيتهما للمشاركة أمام الأهلي، الجمعة، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وفقًا لما ذكره لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وأوضح المصدر ذاته أن الثنائي أكمل برنامجه التأهيلي خلال فترة التوقف الماضية، التي تزامنت مع بطولة كأس الخليج «خليجي 27» في جدة، قبل أن يصبح متاحًا للجهاز الفني للمشاركة في مواجهة الأهلي.

وعند عودة سعدان من المشاركة مع المنتخب المغربي في فترة التوقف، أظهرت الفحوص الطبية إصابته في المفصل قبل أن يتعافى ويدخل مع المجموعة.

أما بواتينج، الذي يعاني من إصابة عضلية، فخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل مواجهة الأهلي خلال فترة التوقف الدولية.

وغاب المدافع التوجولي عن مواجهة نيوم، التي خسرها الفتح 2ـ4 لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفتح المرتبة الـ15 في سلم ترتيب الدوري بثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات وأربع هزائم دون أن يحقق أي انتصار خلال النسخة الجارية.