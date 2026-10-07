بعد 518 يوما.. النجمة يعود إلى إدارة التعليم

يعود فريق النجمة الأول لكرة القدم إلى ملعب إدارة التعليم في عنيزة، معقل الفريق القصيمي، بعد 518 يومًا، عندما يستضيف نظيره ضمك، الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أندية الدرجة الأولى.

وكانت آخر مباراة لعبها النجمة على ملعبه 12 مايو 2025 أمام أحد ضمن مباريات دوري الأولى موسم 2024ـ2025، الذي شهدت وقتها عودته إلى دوري المحترفين بعد 23 عامًا، الذي قضى فيه موسمًا وحيدًا.

ولعب النجمة مبارياته في الجولات الماضية من دوري الأولى المقررة في أرضه على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. وقررت رابطة أندية الدرجة الأولى في بيان معمم، الأربعاء، لعب مباراة النجمة وضمك على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، استنادًا إلى المادة 9 الفقرة 1 من اللائحة التنظيمية.

ويحتل النجمة المركز الـ 11 في ترتيب سلم الدوري برصيد سبع نقاط من انتصار وحيد وأربع تعادلات، كما تلقى الفريق خسارة واحدة.