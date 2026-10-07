لاجامي يدخل تدريبات الهلال.. وسمرفيل يكتفي بالاسترجاعي

اقترب علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة إلى المباريات، بعدما دخل الأربعاء إلى الجزء الأول من التدريب الجماعي، حسبما أفاد ناديه.

وأصيب لاجامي في عضلة الفخذ الخلفية أمام الأهلي، مطلع شهر سبتمبر الماضي، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، مما غيّبه عن الجولات الثلاث الماضية، وافتتاحية مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأخرجه من دائرة اختيار لاعبي المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي الـ 27، التي كسِبها «الأخضر» الثلاثاء.

وأعلن الهلال عن مشاركة اللاعب في الجزء الأول من التدريب الجماعي، مساء الأربعاء في الرياض، وإكماله بعدها برنامجه التأهيلي.

وتدرب «الأزرق»، متصدر الترتيب، على ملعب مركز «الماجدية الرياضي»، مُواصِلًا استعداداته لمواجهة الاتحاد، السبت.

تزامنًا مع ذلك، أدى الجناح الهولندي كريسينسيو سمرفيل تدريبًا استرجاعيًا داخل المركز، بعد عودته من مهمة تمثيل منتخب بلاده في مباريات دوري الأمم الأوروبية، على أن ينضم لاحقًا إلى التدريبات الجماعية.

ويلتقي المتصدرُ وصيفَه، على ملعب «المملكة أرينا»، في «الكلاسيكو»، قمة مباريات الجولة الثامنة.