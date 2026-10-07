«مسألة حياة أو موت» ينافس على الأوسكار

أعلنت هيئة الأفلام عن اختيار الفيلم الروائي «مسألة حياة أو موت» لتمثيل السعودية رسميًّا في سباق الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تم الاختيار بعد مراجعة دقيقة تضمنت عددًا من الأفلام السعودية، وبإشرافٍ من لجنة اختيار الفيلم السعودي لجوائز الأوسكار.

وتتولى اللجنة، التي تضم نخبة من أبرز صنّاع السينما والمختصين السعوديين، مهمة مراجعة الأفلام المتقدمة واختيارها وفق المعايير المعتمدة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار»، وشهدت دورة العام الجاري مشاركة عدد من الأفلام السعودية المتميزة، مما تطلّب من اللجنة دراسة متأنية قبل أن تُجمع، بعد مداولات مكثفة، على اختيار فيلم «مسألة حياة أو موت» لتمثيل السعودية رسميًّا في هذه الفئة.

ويُعد فيلم «مسألة حياة أو موت» من الإنتاجات السينمائية السعودية التي تقدم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في مدينة جدة حول «حياة» التي تؤمن بأن معتقدًا متوارثًا ينذر بوفاتها عند بلوغها سن الـ 30، و«يوسف» جرّاح القلب الذي يعاني بطء نبضات قلبه، وتجمعهما ظروف غير متوقعة، لتضعهما أمام أسئلة الحياة والموت والحب والقدر.

ويأتي الفيلم برؤية إخراجية لأنس باطهف، وكتابة سارة طيبة، وبطولة يعقوب الفرحان وسارة طيبة، إلى جانب عدد من المواهب السعودية الصاعدة وأسماء بارزة في الساحة السينمائية.

وبحسب معايير الأهلية المعتمدة لدى الأكاديمية لفئة أفضل فيلم روائي دولي، تمر الأفلام المقدمة من مختلف دول العالم بعدة مراحل من التقييم والفرز، وصولًا إلى إعلان القائمة الأولية، ثم القائمة النهائية للمرشحين التي تحددها الأكاديمية، على أن يُعلن عن الفيلم الفائز خلال حفل جوائز الأوسكار مارس 2027م.