غرامة وإيقاف إيكرت في قضية تجسس ساوثامبتون
الألماني توندا إيكرت، مدرب فريق ساوثامبتون (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.10.07 | 10:43 pm
أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الألماني توندا إيكرت، مدرب فريق ساوثامبتون، ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ وفرض عليه غرامة قدرها 37 ألف دولار، لدوره في قضية التجسس، بعدما أقر بأنه أذن بمراقبة الحصص التدريبية لثلاثة أندية منافسة في الموسم الماضي.
وقال الاتحاد الإنجليزي، الأربعاء، إنه وجه اتهامات إلى إيكرت في يوليو تموز، وإن لجنة تنظيمية مستقلة فرضت العقوبات عقب جلسة استماع. وسيظل الإيقاف معلقًا حتى نهاية موسم 2027ـ2028.
وكان ساوثامبتون قد استُبعد من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، كما خُصمت منه أربع نقاط في موسم 2026ـ2027 بسبب مراقبة تدريبات أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره.
ويحتل ساوثامبتون المركز 13 في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات