غرامة وإيقاف إيكرت في قضية تجسس ساوثامبتون

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة ​القدم الألماني توندا إيكرت، مدرب فريق ساوثامبتون، ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ وفرض عليه غرامة قدرها 37 ألف دولار، ‌لدوره في ‌قضية ​التجسس، ‌بعدما ⁠أقر ​بأنه أذن بمراقبة ⁠الحصص التدريبية لثلاثة أندية منافسة في الموسم الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي، الأربعاء، إنه وجه ⁠اتهامات إلى إيكرت في يوليو ‌تموز، ‌وإن لجنة ​تنظيمية مستقلة ‌فرضت العقوبات عقب جلسة ‌استماع. وسيظل الإيقاف معلقًا حتى نهاية موسم 2027ـ2028.

وكان ساوثامبتون قد استُبعد ‌من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، كما ⁠خُصمت ⁠منه أربع نقاط في موسم 2026ـ2027 بسبب مراقبة تدريبات أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره.

ويحتل ساوثامبتون المركز 13 في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 نقاط ​من ​ثماني مباريات