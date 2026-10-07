خضع إلى جراحة القلب.. نابولي يستعيد مكتوميناي

أعلن نادي نابولي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، أن الإسكتلندي سكوت مكتوميناي حصل على الضوء الأخضر لاستئناف نشاطه مع الفريق بعد خضوعه لجراحة في القلب لعلاج «حالة خفيفة» من عدم انتظام ضربات القلب.

ورصد الطاقم الطبي في نابولي هذا الاضطراب بفضل تقنيات الأجهزة التي يستخدمها اللاعبون أثناء المباريات وجلسات التدريب.

بعد تشخيص الحالة، قرر اللاعب المضي قدمًا في إجراء عملية بسيطة للكي لعلاج هذا الاضطراب.

أُجريت العملية بنجاح في مستشفى سباير بمانشستر في 8 سبتمبر الماضي، وخضع اللاعب لفترة راحة تامة استمرت أسبوعين قبل أن يبدأ التدريب بشكل فردي.

اقتصرت تدريباته حينها على الصالة الرياضية أو العمل بالكرة في الملعب، لكن القوانين الإيطالية ألزمته باجتياز اختبار اللياقة البدنية الخاص باللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية «CONI» قبل السماح له بالعودة للتدريب مع زملائه في الفريق.

اجتاز مكتوميناي الاختبار الأربعاء، وفقًا للصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، وبات بإمكانه العودة للعمل تحت قيادة المدرب ماكس أليجري، ومن المتوقع أن يحضر على مقاعد البدلاء في مباراة الدوري الإيطالي المقررة السبت ضد فريق فروسينوني.