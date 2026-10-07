مدافع توتنام ينافس إنفانتينو

أعلن ‌ السويسري رامون فيجا المدافع السابق لتوتنام هوتسبير الإنجليزي، الأربعاء، اعتزامه خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) العام المقبل في مواجهة مواطنه السويسري ​جياني إنفانتينو، ليصبح أول مرشح يعلن علنا طموحه في تحدي الرئيس الحالي.

ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس المقبل، معارضة متزايدة منذ محاولته الفاشلة في يوليو الماضي لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد تابع للفيفا يملك حقوقا مرتبطة بمسابقات من بينها كأس العالم.

ومثل فيجا صاحب الـ55 عامًا منتخب سويسرا بين عامي 1993 و2001، وتمتع بمسيرة على مستوى ‌الأندية شملت فترات ‌مع كالياري وتوتنهام وسيلتيك وواتفورد.

وأحرز كأس ​رابطة ‌الأندية ⁠الإنجليزية المحترفة ​مع ⁠توتنام عام 1999 قبل أن يساعد سيلتيك على تحقيق ثلاثية محلية في موسم 2000-2001، بالفوز بالدوري الإسكتلندي الممتاز وكأس إسكتلندا وكأس الرابطة الإسكتلندية.

وقال فيجا في برنامجه الانتخابي: «هدفي واضح ومباشر، وهو خدمة كرة القدم والأشخاص الذين يمنحون هذه اللعبة الحياة».

وأضاف: «أترشح من أجل إعادة توحيد أسرة كرة القدم العالمية، وتحقيق إصلاح حقيقي ودائم، وتحديث ⁠الفيفا ليتناسب مع القرن 21، واستعادة الاستقرار والمصداقية، ‌وإعادة بناء الثقة التي تحتاجها ‌لعبتنا بشكل ضروري».

وفي الشهر الماضي، أصبح الاتحاد ​السويسري لكرة القدم أحدث الاتحادات الوطنية ‌التي تسحب دعمها لمسعى إنفانتينو للفوز بولاية جديدة على رأس ‌الفيفا.

وشكلت الخطوة انتكاسة جديدة لإنفانتينو صاحب الـ56 عامًا، بعدما سحبت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وفرنسا وصربيا وعدة دول أوروبية أخرى تأييدها له قبل الانتخابات.

وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتقديم مرشح منافس قبل الموعد النهائي ‌في نوفمبر المقبل.