مختار ينضم إلى تحضيرات «الكلاسيكو»

عاد مختار علي، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سريعًا إلى التدريبات الجماعية، عصر الأربعاء، بعد أقل من 24 ساعة على رفعه مع زملائه في المنتخب السعودي كأس بطولة الخليج العربي.

وأدّى «النمور»، بمشاركة بطل «خليجي 27»، حصة تدريبية على ملعب النادي في جدة، واصلوا بها الاستعداد لمواجهة الهلال، متصدر الترتيب، السبت في الرياض، ضمن ثامن جولات دوري روشن.

وبقِي علي احتياطيًا أمام المنتخب الإماراتي حتى صافرة ختام المباراة النهائية، مساء الثلاثاء على ملعب «الإنماء».

نتيجةً لذلك، ضمَّهُ الجهاز الفني الاتحادي، بقيادة الألماني ينز فيسينج، إلى تحضيرات «الكلاسيكو».

وشمِلت الحصة التدريبية للفريق محطات متنوعة، بدنية وفنية، واختُتِمَت بمناورةٍ بين فريقين.

وقبل فترة التوقف، التي تنتهي الخميس، احتل الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين، متأخرًا بنقطة عن الهلال.

وخلال فترة الانتقالات الأخيرة، استقطب «النمور» علي «28 عامًا» من الاتفاق، ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2029.