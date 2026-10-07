بعد نفاد تذاكر شاكر.. آل الشيخ يعلن الليلة الثانية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، تنظيم ليلة ثانية للفنان فضل شاكر، بعد نفاد جميع تذاكر ليلته الأولى، المقررة 22 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك خلال دقائق من بدء طرحها الأربعاء.

وتنظم الليلة الثانية في 23 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم، على أن تُطرح تذاكرها للبيع عند الـ 08:00 من مساء الخميس عبر منصة «ويبوك»، تلبيةً للإقبال الكبير والطلب الاستثنائي على حضور الحفل، الذي وصل إلى عشرات الآلاف.

ويعكس ذلك، حجم الترقب لعودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل، في مؤشر على الاهتمام الواسع الذي تحظى به عودته المرتقبة إلى المسرح من قلب موسم الرياض.

وكان آل الشيخ قد فاجأ الجمهور بالإعلان عن تنظيم حفل للفنان فضل شاكر على مسرح أبو بكر سالم، في واحدة من أبرز مفاجآت موسم الرياض، ليعود من العاصمة السعودية إلى لقاء جمهوره في حفل جماهيري بعد غياب طويل، تحت عنوان «عودة الغايب».

ومنذ لحظة الإعلان عن الحفل، تحوّل الحدث إلى واحد من أكثر أحداث الموسم ترقبًا، وحظي بتغطية إعلامية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي، باعتباره عودة فنية استثنائية لفنان ارتبط اسمه على مدى أعوام بذاكرة الأغنية العربية، ولا تزال أعماله تحظى بحضور واسع بين أجيال مختلفة من الجمهور.

وجاء نفاد التذاكر بهذه السرعة ليترجم حالة الترقب التي سبقت الحفل إلى أرقام، ويؤكد حجم الشغف بمشاهدة فضل شاكر مجددًا على المسرح، في ليلة يُنتظر أن تحمل مجموعة من أغنياته التي رسخت في ذاكرة الجمهور، وتعيد واحدًا من أبرز الأصوات العربية إلى أجواء الحفلات من قلب موسم الرياض.

يُذكر أن فضل شاكر لم يبتعد عن جمهوره خلال فترة غيابه عن الحفلات، إذ قدّم عددًا من الأغنيات التي حققت حضورًا لافتًا، من بينها «صحّاك الشوق»، و«كيفك ع فراقي» التي قدّمها مع ابنه محمد شاكر، إلى جانب «الأشخاص الغلط» و«صعبان عليك حالي».

كما نال الفنان فضل شاكر جائزتين في حفل جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards 2026، الذي نُظم ضمن فعاليات موسم الرياض، هما جائزة «الفنان المفضل» ضمن فئة الموسيقى، وجائزة «الأغنية المفضلة» عن أغنيته «صحّاك الشوق»، وذلك بتصويت الجمهور، في تأكيد على الشعبية الواسعة التي تحظى بها أعماله لدى الجمهور العربي.