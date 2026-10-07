الأهلي.. إيبانيز يقترب و3 يلازمون العيادة

أعلن النادي الأهلي، الأربعاء، آخر المستجدات الطبية للسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روجير إيبانيز ونايف مسعود وزكريا هوساوي رباعي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الأهلي عبر منشوره على منصة «إكس» أن إيبانيز تجاوز المرحلة العلاجية بنجاح، وواصل تدريباته على أرضية الملعب، تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، أظهرت الفحوصات الطبية تعرض ميندي لإصابة في الكتف خلال فترة التوقف الدولية، على أن تتحدد مشاركته في التدريبات الجماعية بناءً على التقييم المستمر لجاهزيته من قبل الجهاز الطبي.

وبيّن التقرير أن زكريا هوساوي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا للعودة إلى تدريبات، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي.

كما يواصل نايف مسعود برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إصابته في مفصل القدم، ضمن خطة تجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

ويستعد الفريق الجداوي لمواجهة الفتح الجمعة المقبل على ملعب ميدان تمويل الأولى ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز السادس في سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات مقابل 3 هزائم.