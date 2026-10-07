رونالدو مثنيا على ميسي: صنعت تاريخا سيبقى إلى الأبد

أشاد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال، الأربعاء، بغريمه التاريخي ليونيل ميسي، واضعًا جانبًا واحدة من أبرز المنافسات في عالم ​كرة القدم، بعد أن قال الأرجنتيني إنه بدأ بالفعل يفتقد تمثيل بلاده عقب اعتزاله الدولي المؤثر.

وقدم ميسي صاحب الـ39 عامًا عرضًا أخيرًا مبهرًا بقميص الأرجنتين فجر الأربعاء، إذ سجل هدفًا وصنع هدفين في الفوز 3ـ0 على بنين في مباراة تجريبية أمام أكثر من 85 ألف مشجع في ملعب مونومنتال ‌في بوينس أيرس، حيث ‌تحولت مباراة وداعه إلى ​احتفال ‌بمسيرة ⁠دولية ​استثنائية امتدت 21 ⁠عامًا.

وقال ميسي في منشور مطول على إنستجرام: «كانت مباراة الأمس الأخيرة لي، وقد بدأت بالفعل أفتقد ارتداء القميص الأزرق والأبيض. أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح. لقد كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح وأيضًا ببعض الحزن، لكنني متأكد أن كل خطوة خطوتها كانت تستحق ذلك».

وأضاف: «لا ⁠أريد أن أنسى دييجو (مارادونا)، الذي وضع ‌بلادنا في المكانة التي تستحقها، ‌والذي، كما أقول دائمًا، أعلم ​أنه ساعدنا، سواء بوجوده ‌معنا أو بروحه التي ظلت ترافقنا في كل ‌خطوة خطوناها».

وطوال مسيرتيهما الحافلتين بالإنجازات، تنافس ميسي ورونالدو على نيل الاعتراف باعتبارهما أفضل لاعب في جيلهما، وكان المهاجم البرتغالي صاحب الـ41 عامًا من بين الذين ردوا على المنشور.

وقال رونالدو: «ليو، بعد كل هذه الأعوام التي دافعت فيها عن ألوان بلدك، صنعت تاريخًا سيبقى إلى الأبد. أكن لك أقصى درجات الاحترام لما حققته ​مع الأرجنتين. عناق».

وفي المقابل، ​يعيش رونالدو حاليًا خلافًا مع مدرب البرتغال جورجي جيسوس عقب مغادرته المفاجئة لمعسكر تدريب المنتخب الوطني.