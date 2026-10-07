الخميس.. انطلاق «الدرفت والأوتوكروس»

تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولتي الدرفت والأوتوكروس ضمن بطولة السعودية تويوتا 2026، الخميس، في محافظة الأحساء، بمشاركة نخبة من السائقين من مختلف مناطق السعودية، وتستمر المنافسات حتى 10 أكتوبر الجاري.

وتنظم المنافسات بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة، وإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على منصة (إكس) تشهد الجولة الأولى تسجيل 69 متسابقًا في بطولة الدرفت، موزعين على ثلاث فئات هي: المبتدئون، وشبه المحترفين، والمحترفون، فيما بلغ عدد المشاركين في بطولة الأوتوكروس 92 متسابقًا ضمن 11 فئة، وسط استعدادات فنية وتنظيمية لخوض منافسات تعتمد على السرعة والدقة والمهارة في التحكم بالمركبات.

وتبدأ منافسات الدرفت الخميس بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني عند الساعة 2:30 ظهرًا، يليها اجتماع السائقين عند السادسة مساء، ثم التجارب الحرة على فترتين. وتتواصل المنافسات يوم الجمعة بإقامة جولة التأهيل عند الساعة الرابعة عصرا، على أن يقام حفل التتويج عند الساعة 11 مساء.

وفي منافسات الأوتوكروس، تبدأ الإجراءات يوم الجمعة بالتدقيق الإداري عند الساعة 4:30 عصرًا والفحص الفني عند الخامسة مساء، فيما تستكمل المنافسات يوم السبت باجتماع السائقين عند الثانية ظهرًا، تليه التجارب عند الساعة 3:30 عصرًا، ثم الجولتان الرسميتان المحتسبتان بالتوقيت من 5:30 حتى 9:30 مساء، قبل إقامة حفل التتويج عند الساعة العاشرة مساء.

وتتكون بطولتا السعودية تويوتا للدرفت والأوتوكروس 2026 من ثلاث جولات، حيث تستضيف الأحساء الجولة الثانية من الدرفت يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، فيما تقام الجولة الثالثة والختامية يومي 26 و27 نوفمبر المقبل في جدة. وفي الأوتوكروس، تقام الجولة الثانية يومي 23 و24 أكتوبر في الأحساء، قبل أن تختتم المنافسات يومي 27 و28 نوفمبر في جدة.