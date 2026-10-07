عوضا عن العطوي.. المونديالي يقود الفتح

أبلغت إدارة نادي الفتح رسميًا خالد العطوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بإقالته من منصبه، بعد البداية المتعثرة في الموسم الجاري وفق ما نشرته «الرياضية» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وبيّن منشور الحساب إلى أن إدارة الفتح توصلت إلى اتفاق مع المغربي جمال السلامي لقيادة الفريق لمدة موسم، على أن يكتمل التعاقد بعد الحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي القرار بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعاقد الفتح مع العطوي، إذ أعلن النادي في 21 يوليو الماضي توليه المهمة الفنية للفريق الأول خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ولم ينجح العطوي في تحقيق أي انتصار خلال سبع مباريات في دوري روشن السعودي فيها الفريق منذ بداية الموسم، إذ تعادل ثلاث مرات وخسر أربعًا في دوري روشن السعودي.

كما ودع الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 عقب خسارته أمام العلا 0ـ3، لترتفع حصيلة المباريات الرسمية في تجربة العطوي إلى ثماني، من دون فوز، مقابل ثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

ويحتل الفتح المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ثلاث نقاط بعد مرور سبع جولات، متقدمًا بفارق الأهداف على الفيصلي والتعاون صاحبي الرصيد ذاته.

وكانت «الرياضية» كشفت الأحد الماضي عن تحركات إدارة النادي للتعاقد مع السلامي، ووصول الطرفين إلى مراحل متقدمة من الاتفاق، مع انتظار الموافقات الرسمية لإتمام الإجراءات.

ويعود السلامي، المولود في الدار البيضاء عام 1970، إلى تدريب الأندية بعد تجربته الأخيرة مع المنتخب الأردني، التي بدأت في يونيو 2024 وانتهت في يوليو الماضي، عقب المشاركة في كأس العالم 2026.

ونجح المدرب المغربي خلال تلك الفترة في قيادة «النشامى» إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

كما قاد الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025، قبل أن تنتهي تجربته بعد مونديال 2026، الذي لعب فيه المنتخب الأردني أمام النمسا والجزائر والأرجنتين في دور المجموعات.

ويمتلك السلامي سجلًا تدريبيًا طويلًا في الكرة المغربية، إذ عمل مع منتخبات الفئات السنية، وقاد الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء، كما حقق لقب الدوري المغربي مع الرجاء موسم 2019ـ2020، وتوج مع المنتخب المغربي للمحليين بكأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2018.