الهلال السوداني ينتظر قرار «كاف»

أعلن أهلي طرابلس الليبي ​الأربعاء أنه سيستضيف مباراتيه مع فريق ويلوالو أديجرات في دور 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسبب الأوضاع الأمنية في إثيوبيا.

وقال النادي الليبي ‌عبر فيسبوك: «الاتحاد ‌الإفريقي ​لكرة ‌القدم (الكاف) ⁠قد ​أبلغ قبل ⁠قليل إدارة النادي الأهلي عبر الاتحاد الليبي لكرة القدم بخطاب رسمي، أنه ليس لديه أي مانع بشأن إقامة ⁠مباراة الذهاب أمام فريق ويلوالو ‌الإثيوبي ‌بملعب طرابلس الدولي ​الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري بعد موافقة ‌الناديين، وذلك بسبب الوضع الأمني الذي يشهده إقليم تيجراي في إثيوبيا».

وأضاف أهلي طرابلس أنه ‌سيتم إقامة المباراتين بحضور الجماهير. وتلعب مباراة العودة يوم 24 ​من ​الشهر الجاري.

ومن جهة أخرى، أوضح الهلال السوداني المنافس في دوري أبطال إفريقيا، أنه ينتظر رد الاتحاد الإفريقي بشأن طلب الإيضاح الذي أرسله النادي حول لعب مباراة الفريق ضد سيداما بونا الإثيوبي والمقررة في اليوم ذاته على ملعب الفريق الإثيوبي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وأكد النادي السوداني في بيان على صفحة «فيسبوك» شروعه عمليًا في إجراءات سفر الفريق الأول إلى إثيوبيا.