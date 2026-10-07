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النصر يستعد

2026.10.07 | 11:39 pm
رفع فريق النصر الأول لكرة القدم وتيرة تحضيراته الفنية لمواجهة نظيره الدرعية المقررة، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد