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النصر يستعد
2026.10.07 | 11:39 pm
رفع فريق النصر الأول لكرة القدم وتيرة تحضيراته الفنية لمواجهة نظيره الدرعية المقررة، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
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