تدريبات الأهلي

كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته لمواجهة نظيره الفتح، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي على ملعب ميدان تمويل الأولى (المركز الإعلامي ـ الأهلي)