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تدريبات الأهلي

2026.10.07 | 11:44 pm
كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته لمواجهة نظيره الفتح، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي على ملعب ميدان تمويل الأولى (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي