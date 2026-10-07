ممكن البعض يزعل أو يرفض هذا العنوان، بما فيهم الرقيب، ولكن يعلم الله ليس هناك أي نية أو قصد من خلال هذا الطرح أو العنوان بالتقليل من بقية زملائه الآخرين من لاعبي الأخضر السعودي بطل خليجي 27 على السواء في الملعب وخارجه.

ومن ضمن أولئك الذين يستحقون الإشادة الأخ فهد المفرج مدير المنتخب الذي كانت أولى مشاركته مع المنتخب، و«فال حلو» له بالنجاح المبكر والظفر بأول بطولة بعد غياب سنوات طويلة.

والذي استطاع شخصيًا أن يخلق الحب والألفة والروح القتالية للاعبين داخل الملعب، وهذا ما لم نشاهده منذ سنوات طويلة، بل إن إيقافه للاعب الموهوب مصعب الجوير الذي ننتظر عودته بفارغ الصبر، ولا بد وأنه استفاد من هذا الدرس، وأفاد زملاءه الآخرين.

لقد اخترت فراس لأنه اعترف في معرض كلامه عقب لقاء الأخضر بمنتخب عمان، بعد أن سجل هدفين، إنه منذ سنوات لا يلعب في مركزه الأصلي كرأس حربة، لقد اخترته كونه هدّافًا للبطولة، بل ولأخلاقه العالية أمام الخصم قبل زملائه، ناهيك عن أنه يعتبر من أفضل المهاجمين ممن يجيدون الضغط على حامل الكرة، وكم هي الأهداف التي سجلها من خلال هذا الأسلوب، ويكفيه في مباراة النهائي أمام منتخب الإمارات إنه عاد إلى الدفاع واستبسل وأنقذ منتخب بلاده من هجمات مرتدة من لاعبي المنتخب المقابل.

فهنيئًا لنا بهذا المهاجم الفذ، وبزملائه المميزين الحارس العملاق محمد العويس، والنجم المتألق ومفاجأة البطولة همام الهمامي الذي إن جاز لنا التعبير بإطلاق لقب «السوخوي» الطائرة الروسية الحربية، ومبروك للجميع.