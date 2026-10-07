«التدريبات المفتوحة» الهلال والنصر والاتحاد يرفضون

رفض مسؤولو أندية الهلال والنصر والاتحاد طلب رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بشأن فتح تدريبات الفريق الأول أمام الجماهير ووسائل الإعلام مرة واحدة شهريًا على أقل تقدير وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته، تقدمت أندية الهلال والنصر والاتحاد قائمة الأندية الرافضة للفكرة، بعدما تلقت تعميمًا من رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الماضي، يتضمن رغبة الرابطة في إتاحة حضور الجماهير والإعلام لتدريبات فرق دوري روشن السعودي بشكل دوري، وبواقع مرة واحدة شهريًا على الأقل.

وأوضحت المصادر أن الأندية الرافضة أبدت تحفظها على تطبيق المقترح، في ظل رغبة الأجهزة الفنية في المحافظة على خصوصية التدريبات، وعدم كشف الجوانب الفنية والتكتيكية التي يجري العمل عليها خلال الحصص التدريبية، خاصة في الفترات التي تسبق المباريات المهمة.

ووفقًا للمصدر ينتظر أن تجتمع أندية الهلال والنصر والاتحاد مع الرابطة لإلغاء الفكرة، أو الوصول إلى حل يراعي الجوانب الفنية وخصوصية الفرق.

وتسعى رابطة الدوري السعودي للمحترفين من خلال المقترح إلى تعزيز التواصل بين الأندية وجماهيرها، ومنح وسائل الإعلام مساحة أكبر لتغطية تحضيرات الفرق، ورفع مستوى التفاعل الإعلامي والجماهيري المصاحب لمنافسات دوري روشن السعودي.

يشار إلى أن تدريبات النصر، الأربعاء، شهدت حضور وسائل الإعلام بعد المؤتمر الصحافي للمدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.