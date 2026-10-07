حين تغيّر السيناريو

مبروك للسعودية لقب خليجي 27.. فوز مستحق لفريق عرف كيف يلعب النهائي بذكاء.

قبل المباراة كان الحديث عن إدارة النهائي، وعن قدرة المدرب على التعامل مع السيناريوهات التي قد تفرضها المباراة. وفي جدة، جاء السيناريو أسرع مما كان متوقعًا.

هدفان للسعودية خلال ثلاث دقائق غيّرا شكل النهائي.

الإمارات امتلكت فترات من المباراة بالكرة، والسعودية امتلكت شيئًا آخر لا يقل أهمية: فهم اللحظة.

وهنا أتذكر إحدى الأفكار التي خرجت بها من مؤتمر الاتحاد الألماني للمدربين 2026 في ماينز: كرة القدم الحديثة لا تتعلق فقط بما يفعله اللاعب بالكرة، وإنما بقدرته على قراءة الموقف، التعرف على المساحة، واتخاذ التصرف المناسب في الوقت المناسب.

وهذا ما فعلته السعودية بذكاء.

لم تكن بحاجة إلى الاستحواذ الطويل حتى تفرض تأثيرها. قرأت المساحات، تحركت بدون كرة، واستفادت من اللحظات التي فقد فيها التنظيم الإماراتي توازنه.

ومع مرور الوقت ظهرت صورتان مختلفتان للمباراة:

الاستحواذ للإمارات.. والذكاء في إدارة الموقف للسعودية.

المنتخب الإماراتي حاول العودة، ووصل وضغط، ومع ارتفاع الرغبة في التسجيل بدأت المسافات تتغير وفقد الفريق شيئًا من توازنه.

وفي المقابل، أصبحت السعودية أكثر وضوحًا في البحث عن المساحة واللاعب الحر.

وهنا ظهرت إحدى أهم التفاصيل التكتيكية في النهائي.

دفاع الإمارات افتقد في بعض المواقف إلى بديهيات التنظيم الدفاعي أمام التحرك بدون كرة. التركيز على حامل الكرة فتح مساحات أمام تحركات سعودية تبحث عن اللاعب الحر: لاعب يتحرك خارج مجال الرقابة، وآخر يستفيد من المساحة الناتجة، وخيار تمرير يظهر قبل وصول الكرة.

البحث عن اللاعب الحر يبدأ قبل أن تصل إليه الكرة.

هذه واحدة من التفاصيل التي تعكس تطور التفكير في كرة القدم الحديثة، فالذكاء التكتيكي يظهر في إدراك المساحة، توقيت الحركة، واستغلال اللحظة التي يفقد فيها المنافس تنظيمه.

السعودية فعلت ذلك في اللحظات التي صنعت الفارق، ثم أدارت تقدمها بانضباط حتى النهاية.

أما الإمارات، فقد واجهت بعد الهدفين اختبارًا مختلفًا.

عندما يستقبل الفريق هدفين خلال ثلاث دقائق، لا يكون السؤال فنيًا فقط: ماذا حدث؟

بل يظهر سؤال آخر:

أين اللاعبون القادرون على قيادة زملائهم داخل الملعب؟

في اللحظات الصعبة، يحتاج الفريق إلى لاعب يقرأ الموقف، يهدئ الإيقاع، يعيد تنظيم زملائه، ويمنع الخطأ الأول من أن يتحول إلى سلسلة من الأخطاء.

القيادة داخل الملعب تظهر عندما يفقد الفريق توازنه، لا عندما تكون المباراة تحت السيطرة.