ميسي: رحلتي مذهلة.. واتخذت القرار الصحيح

أقر النجم ليونيل ميسي، الأربعاء، غداة مباراة وداعه مع منتخب الأرجنتين أمام بنين في ملعب «مونومنتال» الخاص بنادي ريفر بلايت في بوينوس آيرس، أنه يفتقد بالفعل قميص «ألبيسيليستي».

وكتب ميسي البالغ 39 عامًا عبر حسابه على موقع إنستجرام: «أمس كانت مباراتي الأخيرة وأفتقد بالفعل قميص ألبيسيليستي»، مؤكدًا على الرغم من ذلك أنه اتخذ «القرار الصحيح».

وخاض ميسي مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين الثلاثاء وقاده للفوز على بنين 3ـ0 تجريبيًا، بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء وتمريره كرتين حاسمتين.

وأضاف القائد الأسطوري لـ«ألبيسيليستي» في المنشور المؤثر: «لقد كانت رحلة مذهلة، مليئة بالأفراح ولكن أيضًا ببعض الأحزان»، شاكرًا عائلته وزملاءه، ومشيدًا بشكل خاص بمواطنه الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا، أشهر من ارتدى القميص رقم 10، والذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 60 عامًا.

وكان ميسي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، قد أعلن اعتزاله دوليًا بعد مسيرة حافلة توجها كأفضل هداف أرجنتيني في التاريخ «126 هدفًا»، وأفضل ممرر «70» والأكثر مشاركة «208 مباريات دولية».

وخلال مسيرة «لا بولغا» (البرغوث) مع الأرجنتين، تُوجت بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحلت وصيفة مرتين «في البرازيل 2014 ومونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026».

كما أحرزت لقب مسابقة كوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024، وكأس «فيناليسيما» 2022، وهي مباراة تجمع بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا.

على صعيد الشباب، فاز منتخب «ألبيسيليستي» بقيادة ميسي بالميدالية الذهبية الأولمبية في بكين عام 2008، وبمونديال الشباب عام 2005.