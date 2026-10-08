الجمعة.. جراحة كادش في فنلندا

يخضع حسن كادش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية الجمعة في فنلندا، بسبب إصابة العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى، التي تعرّض لها خلال كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأعلن نادي الاتحاد، في بيانٍ مساء الأربعاء، عن تحديد الـ 9 من أكتوبر الجاري موعدًا لخضوع مدافع فريقه إلى جراحة، في مدينة توركو الفنلندية، على يدي البروفيسور لاسي ليمباينين، المتخصص في جراحات العضلات والأوتار.

وأصيب كادش أمام منتخب عمان، في 26 سبتمبر الماضي، ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات من «خليجي 27». على إثر ذلك، استٌبعِد من معسكر المنتخب وغاب عن مبارياته الثلاث التالية، فيما حضر مع زملائه التتويج باللقب، الثلاثاء على ملعب «الإنماء».

وأشار بيان الاتحاد إلى استشارة عددٍ من المختصين الذين أيَّدوا خطوة إجراء الجراحة للتعامل مع الإصابة.

وأوضح: «جاء القرار بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها كادش في النادي والمركز الطبي الدولي، إلى جانب استشارة عدد من المختصين عقب تعرضه إلى إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام عمان».