تصنيفية البادل تنطلق بـ 446 لاعبا

انطلقت منافسات البطولة التصنيفية السادسة للبادل، التي تُنظم على ملاعب بادل ديستركت في جدة، بمشاركة واسعة بلغت 446 لاعبًا ولاعبة، في منافسات تجمع نخبة من لاعبي ولاعبات البادل بمختلف الفئات والمستويات.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تتضمن البطولة منافسات الرجال في فئة الرواد +40 وكذلك الفئات A، B، C، D، إلى جانب منافسات السيدات في فئتي A وB، ومنافسات الناشئين في فئتي U18 وU14.

وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للبادل في تعزيز الحراك التنافسي، وتوفير المزيد من الفرص للاعبين واللاعبات للمشاركة ورفع مستوياتهم الفنية، بما يسهم في تطوير رياضة البادل وتوسيع قاعدة ممارسيها في السعودية.