جوف تودع بكين.. وتنسحب من ووهان

ودعت الأمريكية كوكو جوف بطولة الصين المفتوحة للتنس من دور 16 الأربعاء بعد خسارتها أمام البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 6-3 و6-3، لتسدل الستار على أيام وصفتها اللاعبة الأمريكية المصنفة الثالثة بأنها كانت «مرهقة».

وبعد ساعات من الخسارة، انسحبت جوف من المشاركة في بطولة ووهان المفتوحة، وهي من البطولات ذات 1000 نقطة التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات وتقام على الملاعب الصلبة.

وأرجعت جوف السبب في انسحابها من البطولة التي أحرزت لقبها في العام الماضي إلى الإرهاق.

وكانت جوف صاحبة الـ 22 عامًا قد كشفت، عقب فوزها على الصينية الشابة سون شين ران «16 عامًا» الإثنين الماضي، أنها تعرضت لسيل من الإساءات العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لقطة مثيرة ‌للجدل في المباراة ‌أثارت ردود فعل غاضبة على الإنترنت.

وعن الساعات الست والثلاثين التي ​سبقت ‌مواجهتها ⁠مع ميرتنز، قالت في مؤتمر صحافي: «كانت مرهقة بالفعل، ولن أنكر ذلك. أحاول فقط إغلاق هاتفي والمضي قدمًا، فلا يوجد ما يمكنني فعله».