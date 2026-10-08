معرض الصقور والصيد.. 12 شوطا في سباق الملواح

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 تنوعًا في فعالياته وتجارب زواره الموسم الجاري، مع تنظيم 12 شوطًا لسباق الملواح، وحضور تجارب جديدة مثل تجارب الهايكنج والصيد البحري، ومحتوى تراثي ومعرفي يعرّف بتاريخ الصقارة وممارساتها.

وتتسع فعاليات المعرض لتشمل تجارب مرتبطة بالطبيعة والمغامرة والأنشطة الخارجية، من بينها الهايكنج والصيد البحري، حيث تتيح الأخيرة التعرف على جانب من الموروث البحري السعودي وأدوات الصيد، فيما تحاكي تجربة الهايكنج مسارات المشي والتسلق في البيئات الجبلية.

ويتضمن المعرض برنامجًا معرفيًا يتناول الصيد والصقارة من زوايا تاريخية وأدبية، عبر جلسات حوارية تتناول تاريخ الصيد عند العرب وحضور الصقر في الشعر الشعبي، بما يضيف إلى الفعاليات مساحة للتعريف بالمعارف المرتبطة بالصقارة وامتدادها في المجتمع.

وتحضر منطقة أسلحة الصيد والذخائر والإكسسوارات ضمن مجالات المعرض المتخصصة، وتضم شركات ومنتجات مرتبطة بأسلحة الصيد والرماية والذخائر والمستلزمات، بما يتيح للمهتمين الاطلاع على الخيارات والتجهيزات المتاحة في هذا المجال.

ويختتم سباق الملواح، الجمعة، بعد إجراء 12 شوطًا لفئتي الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، وبجوائز إجمالية تبلغ 723 ألف ريال، ويتنافس المشاركون على مسافة 200 متر ضمن ستة أنواع من فروخ الصقور هي الحر والشاهين والجير بيور والمثلوث جير بيور والجير تبع والجير شاهين.

ولا تقتصر الإضافات على الصيد والمغامرات، إذ تتسع مشاركة السيارات الصحراوية والكرفانات، مع عروض وتجهيزات جديدة، إلى جانب معروضات حديثة في منطقة الأسلحة، وهو ما رصده زوار المعرض.

ويمتد محتوى المعرض إلى الموروث السعودي من خلال عدد من التجارب والمواقع، من بينها متحف «شلايل» الذي يستعرض جوانب من تاريخ الصقارة في السعودية وعلاقة ملوكها بالصقور، عبر صور ومقتنيات وشواهد تاريخية، إلى جانب حضور حي الطريف التاريخي بالدرعية، بما يحمله من قيمة تاريخية باعتباره أحد المواقع السعودية المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة «اليونسكو».

ويقدم «صقار المستقبل» للجيل القادم أنشطة تفاعلية تقرّبهم من عالم الصقور، وتعرّفهم بجوانب من العناية بها والممارسات المرتبطة بالصقارة، في إطار يسهم في انتقال معارف هذا الموروث واستمرار حضوره بين الأجيال.

ويستمر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، حتى 10 أكتوبر، تحت شعار «وجهة للجميع».