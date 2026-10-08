أبها.. بوريتش يستبعد ديالو وينتظر روزييه

استبعد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، السنغالي عبدو ديالو، من حساباته، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفيصلي الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدم جاهزية ديالو، ومواصلته برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، إلى جانب رفع المعدل اللياقي، جعلت مدرب الفريق يستبعده من حساباته في المواجهة المقبلة.

وبيّن أنه تقرر عودة الفرنسي لورينتز روزييه لاعب الوسط، الإثنين المقبل، بعد نهاية برنامجه العلاجي في باريس العاصمة الفرنسية تحت إشراف الطبيبة كارين برول، على إثر معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

وتعرض روزييه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء التي خسرها 2ـ3 ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ما حال دون مشاركته في آخر ثلاث مباريات.

وانضم روزييه «28 عامًا» إلى صفوف أبها في يوليو الماضي بموجب عقد يمتد عامين في صفقة انتقال حر قادمًا من الحزم.

إضافة إلى ذلك، قرر بروتيتش، مدرب الفريق، إجراء مناورة على كاملة مساحة ملعب «المحالة» في أبها مساء الخميس، على أن يبدأ في رسم النهج التكتيكي للمواجهة المقبلة.

واكتفى أبها بخوض مواجهة وحيدة خلال فترة التوقف الماضية، لعبها ضد ضمك، وأنهاها بالفوز 3ـ2.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد نقطتين، قبل انطلاقة الجولة الثامنة.