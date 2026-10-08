سالم يستهل مشوار العودة بـ«الدكة»

يعود سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، للظهور من جديد بالقميص الأزرق من على مقاعد دكة البدلاء خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت المقبل، في المباراة التي تجرى على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بعد غياب استمر طويلًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرار مشاركة سالم من عدمها في المباراة المقبلة، سيعود إلى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، وفق احتياجه له خلال المباراة.

وشارك قائد الأزرق العاصمي في التدريبات الجماعية، الخميس الماضي، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

وكانت آخر مباراة خاضها الدوسري، بقميص الهلال في 21 مايو 2026 أمام الفيحاء في المجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري، قبل أن يلتحق اللاعب بمعسكر الأخضر الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى سالم في يوليو الماضي عملية جراحية في وتر الركبة، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن، خضع بعدها لفترة علاجية وتأهيلية، تمهيدًا لعودته إلى الركض من جديد.

ولم يشارك صاحب هدف الفوز التاريخي مع المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، مع الأخضر في «خليجي27» بسبب الإصابة، إذ يتوقع أن تكون عودته في مرحلة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات التي تستضيفها السعودية بدءًا من 7 يناير حتى 5 فبراير المقبلين.