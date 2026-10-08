دورة بكين.. نيكولا تفاجئ كارولينا وتقصيها من ربع النهائي

فجّرت التشيكية نيكولا بارتونكوفا المصنفة 34 عالميًا، مفاجأة بفوزها على مواطنتها كارولينا موخوفا المصنفة السابعة بنتيجة 6ـ3 و6ـ0 الخميس، في الدور ربع النهائي من دورة بكين لكرة المضرب.

وتلتقي ابنة العشرين عامًا في الدور نصف النهائي مع الفائزة من مواجهة الروسيتين ميرا أندرييفا وإيكاترينا ألكسندروفا.

وقالت بارتونكوفا في الملعب عقب المباراة التي حسمتها في 66 دقيقة فقط «بصراحة لا أعرف. كانت مباراة لا تصدق».

وأضافت في حديثها عن منافستها «إنها لاعبة رائعة وإنسانة رائعة أيضًا»، مشيرة إلى أن الاثنتين تلعبان في النادي نفسه.. كانت مباراة صعبة جدًا اليوم، لكنني حاولت فقط تقديم أفضل ما لدي في كرة المضرب، وفعلت ذلك».

وفاجأت بارتونكوفا موخوفا في المجموعة الأولى بفوزها بخمسة أشواط متتالية في 19 دقيقة.

وأنقذت موخوفا المصنفة سابعة في البطولة، خمس كرات لحسم المجموعة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لوقف بارتونكوفا التي كانت قد أطاحت في وقت سابق من الدورة بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية.

وتقدمت بارتونكوفا بخمسة أشواط في المجموعة الثانية، ولم تخسر بعدها أي نقطة في طريقها إلى فوز قالت إنه «حلم تحقق»، بعدما أرسلت موخوفا الكرة خارج الملعب.