قبل الدرعية.. أزمة دفاع في النصر

يواجه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أزمة في متوسط الدفاع قبل الاعتماد على القائمة الأساسية لمواجهة الدرعية ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الدولي عبد الإله العمري يعاني من إرهاق بعد مشاركته مع المنتخب السعودي الأول أمام الإمارات في نهائي كأس الخليج الثلاثاء الماضي، وعدم جاهزية الفرنسي محمد سيماكان العائد من الإصابة.

وشارك المدافع الفرنسي في جزء من التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد شفائه من إصابة شد عضلي تعرض لها منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن المصدر أن الأسترالي بوستيكوجلو سيجري اختبارات لياقية للثنائي الخميس بالاتفاق مع الجهاز الطبي ومساعديه من أجل تحديد مشاركتهما في القائمة الأساسية أمام الدرعية من عدمها.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل ومثله خسارة.