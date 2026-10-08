صباحية نيوم

فرض الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، تدريبات على اللاعبين صباح الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة الحزم السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ نيوم)