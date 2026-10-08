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صباحية نيوم

2026.10.08 | 02:58 pm
فرض الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، تدريبات على اللاعبين صباح الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة الحزم السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ نيوم)
صباحية نيوم

صباحية نيوم

صباحية نيوم