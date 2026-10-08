أمام الأهلي.. السلامي يقود الفتح

يظهر المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم الجديد، أمام الأهلي، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، الجمعة، على «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء للمرة الأولى بعد التعاقد معه، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي «النموذجي» حصلت على موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين على التعاقد مع السلامي، الخميس.

وكانت «الرياضية» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي نشرت الأربعاء أن إدارة نادي الفتح أبلغت رسميًا خالد العطوي، مدرب الفريق، بإقالته من منصبه، بعد البداية المتعثرة في الموسم الجاري.

وبيّن منشور الحساب أن إدارة الفتح توصلت إلى اتفاق مع المغربي السلامي لقيادة الفريق لمدة موسم.

ويعود السلامي، المولود في الدار البيضاء 1970، إلى تدريب الأندية بعد تجربته الأخيرة مع المنتخب الأردني، التي بدأت في يونيو 2024 وانتهت في يوليو الماضي، عقب المشاركة في كأس العالم 2026.

ونجح المدرب المغربي خلال تلك الفترة في قيادة «النشامى» إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

كما قاد الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025، قبل أن تنتهي تجربته بعد مونديال 2026، الذي لعب فيه المنتخب الأردني أمام النمسا والجزائر والأرجنتين في دور المجموعات.

ويمتلك السلامي سجلًا تدريبيًا طويلًا في الكرة المغربية، إذ عمل مع منتخبات الفئات السنية، وقاد الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء، كما حقق لقب الدوري المغربي مع الرجاء موسم 2019ـ2020، وتوج مع المنتخب المغربي للمحليين بكأس أمم إفريقيا للمحليين 2018.

ويحتل الفتح المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ثلاث نقاط بعد مرور سبع جولات، متقدمًا بفارق الأهداف على الفيصلي والتعاون صاحبي الرصيد ذاته.