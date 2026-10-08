«العقيلات».. «فركش» قبل بداية التصوير.. والقصبي يختار الكوميديا

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر أن القائمين على إنتاج المسلسل السعودي «العقيلات» أبلغوا طواقم العمل بعدم تصوير المسلسل، واتجه نجوم المسلسل إلى التعاقد مع مسلسلات أخرى للظهور فيها خلال موسم دراما رمضان.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن بطل المسلسل النجم ناصر القصبي سيظهر في قالب كوميدي على شاشة رمضان بعد موافقته على المشاركة في مسلسل كوميدي قد يكون امتدادًا لـ«سيلفي»، والذي تعيد إنتاجه منصة شاهد من جديد بعد توقف دام أعوامًا طويلة، وكان القصبي قد تغيّب عن المشاركة في أي عمل خلال شهر رمضان الماضي.

وكان الكثير من المتابعين يترقبون ظهور القصبي في مسلسل «العقيلات» الذي وصف بأنه العمل الأكثر جاذبية في موسم دراما رمضان، لكن قرار التأجيل إلى وقت لاحق يعود إلى إعادة كتابة بعض الحلقات ودخول أسماء إضافية في ورشة الكتابة.

وتدور أحداث مسلسل «العقيلات» حول رحلة القوافل التجارية التي انطلقت من نجد نحو العراق والشام، ويحاكي العمل الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي والأحداث التي ظهرت في ذلك الزمن، والتحديات التي واجهتهم.