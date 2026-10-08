الجمعة.. الدوري السوري ينطلق بعودة السومة

تنطلق النسخة 56 من الدوري السوري لكرة القدم، الجمعة، بمشاركة 14 فريقًا والسماح بالتعاقد مع أربعة محترفين، فيما يعود المهاجم المخضرم عمر السومة إلى المنافسات المحلية بعد غياب 15 عامًا.

وفيما تقرر العودة إلى 14 فريقًا في دوري الدرجة الأولى، يتصدر أهلي حلب، حامل اللقب في آخر موسمين، والكرامة وحمص الفداء قائمة الفرق الأكثر قدرة على المنافسة على اللقب، عطفًا على تعاقداتها ووفرة النجوم المحليين في صفوفها.

وقد يدخل الوحدة خانة المنافسة مع الإشارة إلى قدرة فرق الجيش والشرطة وأهلي دمشق على خلط الأوراق في الوقت الذي قد تنحصر فيه اهتمامات تشرين وحطين الساحليين والطليعة الحموي في البحث على مكان مريح وسط الترتيب، وهذا ينطبق بدوره على النواعير والقامشلي والفتوة.

ومن جديد البطولة مشاركة القامشلي «الهلال سابقًا» للمرة الأولى في الدوري، إلى جانب النواعير الحموي الذي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب دام موسمًا واحدًا.

ووصل عدد المحترفين إلى نحو 70 لاعبًا بعد أن سمح اتحاد الكرة لكل ناد بالتعاقد مع أربعة أجانب من غير حراس المرمى، إضافة إلى عدد غير محدد من الفلسطينيين، بعد اعتمادهم لاعبين محليين.

وتنحدر أكثرية المحترفين الأجانب من القارة الإفريقية، خصوصًا من السنغال ونيجيريا والكاميرون وغانا.

ويعود السومة «37 عامًا» إلى الدوري المحلي بتعاقده مع الوحدة الدمشقي لموسمين، بعد غياب دام نحو 15 عامًا وتحديدًا منذ مغادرته الفتوة 2011 متجهًا إلى القادسية الكويتي، ليخوض رحلة احترافية ناجحة في الكويت وقطر والسعودية.

وخلال مسيرته الاحترافية الطويلة، ترك السومة بصمة تهديفية في الملاعب، أبرزها مع الأهلي السعودي الذي دافع عن ألوانه خلال 8 أعوام بدءًا من 2014، سجل خلالها 193 هدفًا في 239 مباراة في مختلف المسابقات.

كما خاض السومة الذي يملك في رصيده 22 هدفًا في 41 مباراة مع منتخب بلاده، تجارب احترافية أخرى مع أندية العروبة والحزم في السعودية، والعربي القطري.