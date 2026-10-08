الأهلي يحتفل بالدوليين.. وبوسيتش يريح الخماسي

قرَّرت إدارة النادي الأهلي تنظيم حفل مبسط للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، المشاركين مع المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، التي تُوِّج بلقبها الأخضر بعد فوزه على نظيره الإماراتي الثلاثاء الماضي 2ـ0 في النهائي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق الأول، قرَّر عدم إشراك الخماسي الدولي زكريا هوساوي، ريان حامد، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، وفراس البريكان في التدريبات الجماعية الخميس، من أجل منحهم مزيدًا من الراحة.

وبيَّن المصدر أنَّ المدرب الهولندي وضع الرباعي الدولي ريان والجهني وأبو الشامات والبريكان في قائمة الأسماء المغادرة مساء الخميس إلى الأحساء، من أجل مواجهة الفتح ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الوقت الذي استبعد فيه هوساوي من القائمة للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز السادس في سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث خسائر دون أي تعادل.