نوريس يثق في عودة ماكلارين

قال السائق البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم في «فورمولا1»، الخميس، :«إنه يعتقد أن فريق ماكلارين قادر على المنافسة على منصة التتويج مجددًا هذا الأسبوع في سنغافورة، بعد أداء متذبذب في السباقين الأخيرين في ماليزيا وأذربيجان».

قال نوريس الذي حلّ تاسعًا في سباق جائزة البحرين الكبرى الذي جرى في ماليزيا: «سيكون من الجيد أن نرى هذا الأسبوع ما إذا كنا سنستعيد بعضًا من الأداء الذي افتقدناه».

وأضاف نوريس الذي صعد إلى منصة التتويج في أربعة من سباقات السرعة السابقة الموسم الجاري «أحتاج بداية إلى تجربة الحلبة لأرى مدى تحسنها».

وتابع «من الواضح أن السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة ليست أولوية قصوى على هذه الحلبة .. لقد بذلوا جهدًا كبيرًا في محاولة فهم الأمور. آمل في أن يكون الوضع أفضل هذا الأسبوع، لكن بصراحة، سأجرب الحلبة بنفسي».

ويحمل نوريس ذكريات جيدة عن حلبة مارينا باي ستريت، حيث فاز 2024 وصعد إلى منصة التتويج عامي 2023 والعام الماضي.

وبدا أن ابن الـ 26 عامًا قد استعاد مستواه الذي أهّله للفوز بلقب بطولة العالم العام الماضي، عندما توّج بسباقين تواليًا في المجر وهولندا.

لكن النتائج خالفت التوقعات، إذ تراجع أداء البريطاني في السباقات الأربعة التالية، فلم يصعد إلى منصة التتويج سوى مرة واحدة، وكان ذلك في إسبانيا الشهر الماضي.

وشكّل افتقار سيارة ماكلارين للسرعة على الخطوط المستقيمة مشكلة رئيسة، فلم يحصد نوريس سوى نقطتين في باكو وسيبانج.

وأعرب البريطاني عن أمله في أن يكون الفريق قد تدارك هذه المشكلات، وأن يتمكن من تحسين أدائه قبل انطلاق سباق نهاية الأسبوع في سنغافورة، حيث سيُجرى سباق السرعة، مع احتمال هطول الأمطار.