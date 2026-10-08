سيتي يزور أنفيلد وسط ترقب الحكم في الانتهاكات

يستأنف الدوري ​الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نشاطه مطلع الأسبوع المقبل بواحدة من أبرز مبارياته، لكن رحلة مانشستر سيتي إلى ليفربول ستجري وسط أجواء عدائية وضغوط غير مسبوقة عقب صدور حكم بإدانة النادي القادم من مانشستر في قضية مالية تاريخية.

ويتوجه سيتي إلى ملعب أنفيلد، الأحد، لخوض مباراته الأولى في الدوري منذ أن أثبتت لجنة مستقلة إدانة النادي بارتكاب أكثر من مئة مخالفة جسيمة لقواعد الدوري المالية على مدار تسعة أعوام، إضافة إلى تهم تتعلق بعدم تعاونه مع التحقيق.

وقال جاري نيفيل، مدافع إنجلترا وقائد مانشستر يونايتد السابق، أخيرًا في بودكاست «ذا أوفرلاب»: «إذا أرادوا أن يدركوا مدى الغضب الذي ستشهده المباراة، فإن ‌أنفيلد سيخبرهم بذلك ‌بشكل لا يمكن تصديقه».

وأضاف «أظن أنه قد تكون هناك لافتات، وستكون هناك ​بالتأكيد هتافات. ‌سيكون ⁠هناك استقبال ​لم ⁠يسبق لهم أن شهدوه في أنفيلد. سيكون يومًا قاسيًا».

واستأنف مانشستر سيتي هذا القرار ويواصل التمسك ببراءته، قائلًا إنَّ رأي اللجنة يتضمن «أخطاء جوهرية واضحة» وإنه يمتلك أدلة تدعم موقفه.

لكن في الوقت الجاري، تتداخل المعركة القانونية مع الموسم الكروي في المساحة نفسها غير المستقرة.

وواصل مانشستر سيتي أداءه القوي على أرض الملعب، بعد فوزه بجميع مبارياته الخمس في الدوري منذ بداية الموسم، وسيصل إلى أنفيلد ساعيًا إلى الحفاظ على هذا السجل المثالي.

فيما كانت انطلاقة ليفربول أقل إقناعًا، إذ حقق فوزين وثلاثة تعادلات في أول خمس مباريات بالدوري.

ويوفر هذا عادة قدرًا ⁠كافيًا من الإثارة لمباراة بين ناديين شكَّلا جزءًا كبيرًا من تاريخ الدوري الإنجليزي ‌الممتاز في الآونة الأخيرة، لكن الأحداث خارج الملعب حوَّلت مباراة ‌الأحد إلى أمر أكبر بكثير.

وأصبحت كل ​مباراة يخوضها مانشستر سيتي مصحوبة بتساؤلات حول ‌ما ينتظر النادي في نهاية المطاف، إذ لا تزال إجراءات الاستئناف جارية ولم تحدد العقوبات بعد.

وأثار ‌هذا الغموض بالفعل نقاشًا حول مطالبات التعويض المحتملة من الفرق المنافسة واللاعبين، والعواقب الأوسع نطاقًا على كرة القدم الإنجليزية.

وملعب أنفيلد ليس المكان الأنسب لعودة سيتي إلى المنافسات المحلية بعد فترة التوقف الدولي.

وكانت المنافسة بين الناديين محتدمة بالفعل بعد أعوام من الصراع على قمة كرة القدم الإنجليزية، وستكون مباراة الأحد أول مؤشر على كيفية تعامل لاعبي ‌مانشستر سيتي مع التدقيق الذي أحدثه قرار يتجاوز بكثير وتيرة المنافسة المعتادة على اللقب.