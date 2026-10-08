العلا تشارك في أسبوع الفضاء العالمي

تشهد محافظة العلا إقبالًا كبيرًا من السياح والمهتمين برصد النجوم من مختلف دول العالم، بالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، وفق ما نشرته «واس»، الخميس.

وتتنوع تجارب العلا الفلكية بين تأمل النجوم وتصويرها، ورصد الكواكب والأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات، إضافة إلى استكشاف الموروث الثقافي والقصص المرتبطة بعلم الفلك في الماضي والحاضر.

وتتميز العلا بتنوع مواقعها الطبيعية وتشكيلاتها الصخرية الفريدة ومناظرها الصحراوية، التي تمنح الزوار تجارب سياحية تجمع بين استكشاف الطبيعة والاستمتاع بجمالها.

وتحرص الشركات السياحية في المحافظة، المملوكة لشباب وشابات سعوديين مؤهلين، على استقبال الزوار وتنظيم الجولات والتجارب السياحية المتنوعة، فيما يسهم المرشدون والمرشدات السياحيون في التعريف بما تزخر به العلا من معالم أثرية وطبيعية، وتقديم المعلومات للزوار بلغات متعددة، بما يعزز تجربتهم السياحية.

وقد حصلت مواقع عدة في العلا على اعتماد منظمة السماء المظلمة الدولية «DarkSky International» تتويجًا لجهود المحافظة على البيئة، والحد من التلوث الضوئي، وتعزيز السياحة الفلكية.

ويقدم فريق «منارة العلا» برامج وأنشطة معرفية تشمل تجارب الرصد وورشًا تفاعلية بمشاركة مختصين في علوم الفلك والفضاء.