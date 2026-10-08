رسميّا.. الفتح ينهي علاقته مع العطوي

أعلنت إدارة نادي الفتح اتفاقها مع خالد العطوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، بحسب ما نشره النادي، الخميس.

وكانت «الرياضية» كشفت، الإثنين الماضي، عن أن إدارة الفتح تنتظر الموافقات الرسمية من أجل إعلان التعاقد رسميًا مع المغربي جمال السلامي لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسعودي خالد العطوي.

وأكدت «الرياضية» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن إدارة نادي الفتح أبلغت رسميًا خالد العطوي، مدرب الفريق، بإقالته من منصبه، بعد البداية المتعثرة في الموسم الجاري.

وقدمت إدارة الفتح بحسب البيان الخميس شكرها وتقديرها للعطوي، نظير ما قدمه من جهود وعمل خلال الفترة الماضية، في ظل التحديات التي واجهها الفريق، مؤكدة تقديرها لما بذله من عطاء، واعتزازها بالعلاقة الطيبة التي جمعته بالنادي.

وأضاف البيان أن قرار إنهاء العلاقة جاء في أجواء ودية، وبروح من الاحترام المتبادل، مع تأكيد إدارة الفتح تقديرها للعطوي، الذي يُعد أحد أبناء النادي، وحرصها على استمرار العلاقة الأخوية بين الطرفين.

ويأتي القرار بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعاقد الفتح مع العطوي، إذ أعلن النادي في 21 يوليو الماضي توليه المهمة الفنية للفريق الأول خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ولم ينجح العطوي في تحقيق أي انتصار خلال سبع مباريات في دوري روشن السعودي منذ بداية الموسم، إذ تعادل ثلاث مرات وخسر أربعًا منها.

كما ودع الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 عقب خسارته أمام العلا 0ـ3، لترتفع حصيلة المباريات الرسمية في تجربة العطوي إلى ثماني، من دون فوز، مقابل ثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

ويحتل الفتح المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ثلاث نقاط بعد مرور سبع جولات، متقدمًا بفارق الأهداف على الفيصلي والتعاون صاحبي الرصيد ذاته.