6 مجالات في جائزة الأميرة نورة

أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها التاسعة 2027م، احتفاءً بالإنجازات المتميّزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات.

وتشمل الجائزة ستة مجالات «نظرية» و«تطبيقية»، وهي: مجال العلوم الصحية، مجال العلوم الطبيعية، مجال الدراسات الإنسانية، مجال المشاريع الاقتصادية، مجال الأعمال الاجتماعية، ومجال الأعمال الفنية.

وأوضحت الدكتورة رشاء الغفيص، الأمينة العامة لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، أنَّ موضوعات هذه الدورة تواكب أولويات الوطن ومستهدفاته، من بينها: «توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية والتشخيص الصحي، واستشراف أثره في الإنسان والمجتمع، إلى جانب الأمن المائي والغذائي، والحماية الاجتماعية، فضلًا عن الفنون الأدائية»، مؤكدة أنَّ تكريم المرأة هو توثيقٌ لدورها الفاعل في مراكز البحث والابتكار، وميادين العمل الاجتماعي، والقطاع الاقتصادي والرياضي.

يُذكر أنَّ الترشيح للدورة التاسعة من جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي يبدأ في 11 أكتوبر الجاري حتى 3 يناير 2027م، وهو متاح عن طريق الأفراد، والجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، في مجالات الجائزة ومواضيعها المتنوعة هذا العام.

وتستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشيح في فروع الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://nourahprize.pnu.edu.sa.