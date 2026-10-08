رحلة بقاء بيت.. 57 مليون دولار

حقق فيلم الممثل الأمريكي براد بيت «Heart of the Beast»، الذي يجمعه بالمخرج ديفيد آير، في مغامرة سينمائية تضعه أمام الطبيعة ومخاطرها، إلى جانب كلبه القتالي «أودين» أرقامًا قياسية وصلت إلى 57 مليون دولار بعد طرحه في صالات السينما العالمية، بحسب آخر البيانات التي نشرت الخميس.

ويجسد بيت شخصية جيمس بيلمونت، أحد قدامى القوات الخاصة، الذي يجد نفسه عالقًا في ألاسكا برفقة كلبه بعد حادث تحطم طائرة، ليبدأ الاثنان مواجهة ظروف مناخية قاسية ومخاطر الحياة البرية، في محاولة للوصول إلى بر الأمان، بينما تتطور العلاقة بين الرجل والكلب لتصبح محورًا عاطفيًّا رئيسًا للأحداث.

وحقق الفيلم افتتاحًا عالميًّا بلغ نحو 50.1 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، منها 20 مليون دولار في أمريكا الشمالية و30.1 مليون دولار من الأسواق الدولية، قبل أن ترتفع إيراداته العالمية إلى نحو 57 مليون دولار، وفق أحدث الأرقام المتاحة.

وحظي «Heart of the Beast» باستقبال نقدي وجماهيري إيجابي، إذ سجَّل 86 في المئة من النقاد و94 في المئة من الجمهور على Rotten Tomatoes، فيما حصل على تقييم A- من CinemaScore، الذي يقيس ردود فعل جمهور الأفلام في دور العرض.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب بيت كل من جاي كي. سيمونز وآنا لامب، فيما كتب السيناريو كاميرون ألكسندر، ويتولى ديفيد آير الإخراج، ويشارك بيت أيضًا في إنتاج العمل.

ويجمع «Heart of the Beast» بين الأكشن والمغامرة والدراما والإثارة، مستندًا إلى رحلة نجاة تضع الإنسان والحيوان في مواجهة الطبيعة، وتمنح العلاقة بين جيمس و«أودين» مساحة أساسية داخل الأحداث.