الأهلي يحافظ على أتانجانا حتى 2029

جدّدت شركة النادي الأهلي، الخميس، عقد الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2029، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأسفرت المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية عن توقيع اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، عقده الجديد.

وقاد الفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي لشركة النادي، التفاوض مع وكلاء مواطنه، الذي يمثل الفريق منذ صيف 2025 وتلقّى بعض العروض من أندية أوروبية في الأشهر الأخيرة.

ومن المنتظر إعلان الأهلي عن التجديد، عبر مركزه الإعلامي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانضم أتانجانا إلى بطل آسيا من ستاد ريمس الفرنسي بعقد لثلاثة مواسم، ولعِب له 49 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف، وتُوِّج معه الموسم الماضي بدوري أبطال آسيا للنخبة.