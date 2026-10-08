السلامي: نريد أفضل نتيجة ممكنة أمام بطل آسيا

وعد المغربي جمال السلامي، المدرب الجديد لفريق الفتح الأول لكرة القدم، بمحاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام الأهلي في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، الجمعة، معبرًا عن تقديره للمنافس بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

وأعلن الفتح، الخميس، التعاقد مع المدرب رسميًّا، في مصادقة على ما سبق لـ «الرياضية» نشره، بعد الاستغناء عن خالد العطوي الذي قاد الجهاز الفني منذ بداية الموسم الجاري.

وعبر مؤتمر صحافي شهد تقديمه، تحدث السلامي عن مواجهة الفريق مع الأهلي، التي يحتضنها ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء.

وقال المدرب خلال المؤتمر بحضور «الرياضية»: «سنجهز الفريق لمواجهة الأهلي، وهي مباراة صعبة جدًّا لأننا سنواجه بطل آسيا».

وأضاف: «حضرت متأخرًا، لكننا سنحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة».

وتابع: «لدينا بعض الأفكار التي نسعى إلى تطبيقها بصورة إيجابية، ونواجه صعوبات بسبب إصابات بعض اللاعبين».

وشدد: «أمامنا تحديات، ولا بد من العمل من أجل تحقيق النجاح»، معبرًا عن سعادته بتولي تدريب الفتح.

وأكد خصوصية مواجهة الأهلي كونها أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف.

وخاض الفريق الأحسائي 7 مباريات تحت قيادة العطوي في «روشن»، واكتفى بجمع 3 نقاط من 3 تعادلات، فيما خسر 4 مرات ولم يحقق أي انتصار.